Chanter, parler, lire les rivières Hameau de La Rivière Gigors-et-Lozeron samedi 4 octobre 2025.
Hameau de La Rivière 119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron Drôme
Tarif : – – EUR
Entrée Libre
Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04 20:30:00
2025-10-04
SENSIBILISATION AUX ENJEUX DES MILIEUX AQUATIQUES
Concert / Conférence
Hameau de La Rivière 119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@larivierarts.fr
English :
RAISING AWARENESS OF AQUATIC ENVIRONMENT ISSUES
Concert / Conference
German :
SENSIBILISIERUNG FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN DER AQUATISCHEN UMWELT
Konzert / Konferenz
Italiano :
SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELL’AMBIENTE ACQUATICO
Concerto / Conferenza
Espanol :
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO ACUÁTICO
Concierto / Conferencia
