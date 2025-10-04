Chanter, parler, lire les rivières Hameau de La Rivière Gigors-et-Lozeron

Hameau de La Rivière 119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron Drôme

Tarif : – – EUR

Entrée Libre

Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

SENSIBILISATION AUX ENJEUX DES MILIEUX AQUATIQUES
Concert / Conférence
Hameau de La Rivière 119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@larivierarts.fr

English :

RAISING AWARENESS OF AQUATIC ENVIRONMENT ISSUES
Concert / Conference

German :

SENSIBILISIERUNG FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN DER AQUATISCHEN UMWELT
Konzert / Konferenz

Italiano :

SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELL’AMBIENTE ACQUATICO
Concerto / Conferenza

Espanol :

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO ACUÁTICO
Concierto / Conferencia

