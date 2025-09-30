Chanter pour le plaisir Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères

Chanter pour le plaisir Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères mardi 30 septembre 2025.

Chanter pour le plaisir

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-28

2025-09-30 2025-10-14 2025-10-28 2025-11-25 2025-12-23

Des amateurs interprètent un répertoire varié de chants de notre enfance au variétés d’aujourd’hui. L’important c’est de chanter, de se libérer et se détendre. Un gouter clôture la séance.

N’hésitez pas à venir participer, vous serez les bienvenus. Contactez l’association .

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

English : Chanter pour le plaisir

The Friends of Saint Priest les Fougères meet every 15 days on

tuesday afternoons for games and activities such as belote, tarots,

scrabbles, Rummikub, etc.

The session ends with a snack.

German : Chanter pour le plaisir

Die Freunde von Saint Priest les Fougères treffen sich alle 14 Tage am

dienstagnachmittag, um Spiele und Animationen wie Belote, Tarot,

scrabbles, Rummikub usw. zu spielen.

Die Sitzung endet mit einem Imbiss oder einer Brotzeit.

Italiano :

I cantanti dilettanti si esibiscono in un repertorio vario di canzoni che vanno dall’infanzia ai giorni nostri. L’importante è cantare insieme, lasciarsi andare e rilassarsi. Una merenda chiude la sessione.

Espanol : Chanter pour le plaisir

Los Amigos de Saint Priest les Fougères se reúnen cada 15 días los

martes por la tarde para juegos y actividades como belote, tarots

scrabbles, Rummikub, etc.

La reunión termina con una merienda.

