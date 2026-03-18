Chanter Printemps Eglise Saint Andrew Pau

Chanter Printemps

Eglise Saint Andrew 2 Rue O’ Quin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Musique de tous les temps en plusieurs langues l’ensemble vocal autrichien Company Life, fondé en 2015 par Bernhard Schneider (chef actuel et organiste), se compose d’une vingtaine de chanteurs et chanteuses. Invité par l’une de ses membres, installée à Pau depuis septembre 2025, il s viendront découvrir la jolie ville de Pau et partager un bon moment avec ses nouveaux amis d’EVE. Company Life vous propose des œuvres de Mozart, Bruckner, Fauré entre autre. .

Eglise Saint Andrew 2 Rue O’ Quin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maknox24@gmail.com

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English : Chanter Printemps

L’événement Chanter Printemps Pau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau