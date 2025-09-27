« Chanter Renaud » centre d’expression culturelle Blesle

« Chanter Renaud » centre d’expression culturelle Blesle samedi 27 septembre 2025.

« Chanter Renaud »

centre d’expression culturelle 62 la Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le samedi 27 septembre à 20 h 30 au centre d’expression culturelle le spectacle C’est quand qu’on va où pour lequel cinq musiciens reprennent les chansons de Renaud.

centre d’expression culturelle 62 la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 20 75 mairie.de.blesle@wanadoo.fr

English :

On Saturday September 27 at 8:30 pm at the Centre d?Expression Culturelle, the show « C?est quand qu?on va où » will feature five musicians covering Renaud?s songs.

German :

Am Samstag, dem 27. September, findet um 20.30 Uhr im Centre d’expression culturelle die Aufführung « C?est quand qu’on va où » statt, für die fünf Musiker Renauds Lieder neu interpretieren.

Italiano :

Sabato 27 settembre alle 20.30 presso il Centre d’Expression Culturelle, lo spettacolo « C’est quand qu’on va où » vedrà la partecipazione di cinque musicisti che interpreteranno le canzoni di Renaud.

Espanol :

El sábado 27 de septiembre a las 20.30 h en el Centre d’Expression Culturelle, el espectáculo « C’est quand qu’on va où » presentará a cinco músicos versionando las canciones de Renaud.

L'événement « Chanter Renaud » Blesle a été mis à jour le 2025-09-08