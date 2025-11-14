Chanter ses maux Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Chanter ses maux

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Documentaire d’1h25 suivit d’une rencontre avec Sandrine Denis, musicothérapeute, en paetenariat avec l’association Saubioin So Cool, organisatrice de la nuit du handicap.

Johanel souffre d’un handicap mental. Ce film raconte son évolution grâce à la musique et à l’écriture de paroles de chansons. Et comment Stéphane Harreau, éducateur spécialisé, lui à permis de chanter ses maux .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Chanter ses maux

A 1:25 documentary followed by a meeting with music therapist Sandrine Denis, in partnership with the Saubioin So Cool association, organizer of the Disability Night.

German : Chanter ses maux

Dokumentarfilm (1h25) mit anschließendem Treffen mit der Musiktherapeutin Sandrine Denis, in Zusammenarbeit mit dem Verein Saubioin So Cool, der die Nacht der Behinderung organisiert.

Italiano :

Un documentario di 1,25 ore seguito da un’intervista alla musicoterapeuta Sandrine Denis, in collaborazione con l’associazione Saubioin So Cool, che organizza la Disability Night.

Espanol : Chanter ses maux

Un documental de 1,25 horas seguido de una entrevista con la musicoterapeuta Sandrine Denis, en colaboración con la asociación Saubioin So Cool, organizadora de la Noche de la Discapacidad.

