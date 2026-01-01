Chanterelles en nacre

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-19 18:30:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Concert du conservatoire de musique .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 43 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chanterelles en nacre Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-08 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE