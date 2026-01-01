Chanterelles en nacre Saint-Amand-Montrond
Chanterelles en nacre Saint-Amand-Montrond lundi 19 janvier 2026.
Chanterelles en nacre
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-19 18:30:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Concert du conservatoire de musique .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 43 78
