Chanteurs de Jardin Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement dimanche 31 août 2025.

Dimanche 31 août 2025. Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour prendre l’air et chanter dans les espaces verts. Ainsi d’année en année nous avons investi, pour certaines occasions, les parcs marseillais.

Ce sont dans les jardins du Palais Longchamp que vont s’exclamer les premières voix avec les chanteurs de la Maison du Chant qui vont surprendre tout au long de la journée le public dans sa promenade dominicale.











Les chœurs et ensembles vocaux dirigés par Caroline Tolla, Annie Maltinti et Lise Massal ainsi que des petits groupes éparses occupent l’espace sonore dans l’ensemble du parc.









Le projet des Chanteurs de Jardin est né lors d’un voyage à Pékin en 2007. En me promenant dans les parcs j’ai pu découvrir au détour d’un chemin, au bord d’un lac, dans une galerie ouverte ou au sommet d’une colline, des groupes plus ou moins grands de chanteurs qui répètent à l’extérieur pour le bonheur des passants.









Cet aspect spontané et impromptu a rapidement réveillé l’idée d’organiser un événement ressemblant. J’ai tout de suite imaginé que nous pourrions nous aussi, sortir de temps en temps de nos salons de chant pour prendre l’air et chanter dans les espaces verts. Ainsi d’année en année nous avons investi, pour certaines occasions, les parcs marseillais.



Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To get some fresh air and sing in green spaces. And so, year after year, we have taken over Marseille?s parks for certain occasions.

German :

Um frische Luft zu schnappen und in den Grünanlagen zu singen. So haben wir von Jahr zu Jahr zu bestimmten Anlässen die Parks von Marseille besetzt.

Italiano :

Per prendere un po’ d’aria fresca e cantare negli spazi verdi. Così, anno dopo anno, ci siamo recati nei parchi di Marsiglia per le occasioni speciali.

Espanol :

Para tomar el aire y cantar en espacios verdes. Por eso, año tras año, acudimos a los parques de Marsella en ocasiones especiales.

