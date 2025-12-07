Chanteval chante Noël pour vous et avec vous Colmar

Chanteval chante Noël pour vous et avec vous

23 rue Charles Sandherr Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

La Chorale Chanteval vous propose un concert participatif autour de Noël avec des chants de régions de France et d’ailleurs. Un programme varié qui sera ponctué par un ensemble de flûtes à bec.

La chorale Chanteval, de Munster, est riche d’une cinquantaine de choristes de toute la Vallée de Munster et au delà.

Elle est placée sous la baguette, à la fois bienveillante et exigeante, d’Agnès Keller.

Elle prépare avec coeur ce rendez-vous de fin d’année.

Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël. 0 .

23 rue Charles Sandherr Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 15 09 00 chorale@chanteval.fr

English :

The Chorale Chanteval presents a participatory Christmas concert featuring songs from all over France and beyond. A varied program punctuated by a recorder ensemble.

German :

Der Chorale Chanteval bietet Ihnen ein Mitmachkonzert rund um Weihnachten mit Liedern aus französischen und anderen Regionen. Ein abwechslungsreiches Programm, das von einem Blockflötenensemble untermalt wird.

Italiano :

Il coro di Chanteval propone un concerto di Natale con canzoni provenienti da tutta la Francia e non solo. Un programma vario, punteggiato da un ensemble di flauti dolci.

Espanol :

El coro de Chanteval ofrece un concierto de Navidad con canciones de toda Francia y del extranjero. Un programa variado amenizado por un conjunto de flautas dulces.

