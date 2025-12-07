Chanteval chante Noël pour vous et avec vous Colmar
La Chorale Chanteval vous propose un concert participatif autour de Noël avec des chants de régions de France et d’ailleurs. Un programme varié qui sera ponctué par un ensemble de flûtes à bec.
La chorale Chanteval, de Munster, est riche d’une cinquantaine de choristes de toute la Vallée de Munster et au delà.
Elle est placée sous la baguette, à la fois bienveillante et exigeante, d’Agnès Keller.
Elle prépare avec coeur ce rendez-vous de fin d’année.
Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël. 0 .
The Chorale Chanteval presents a participatory Christmas concert featuring songs from all over France and beyond. A varied program punctuated by a recorder ensemble.
Der Chorale Chanteval bietet Ihnen ein Mitmachkonzert rund um Weihnachten mit Liedern aus französischen und anderen Regionen. Ein abwechslungsreiches Programm, das von einem Blockflötenensemble untermalt wird.
Il coro di Chanteval propone un concerto di Natale con canzoni provenienti da tutta la Francia e non solo. Un programma vario, punteggiato da un ensemble di flauti dolci.
El coro de Chanteval ofrece un concierto de Navidad con canciones de toda Francia y del extranjero. Un programa variado amenizado por un conjunto de flautas dulces.
