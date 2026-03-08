CHANTEZ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Ce concert clôt un échange culturel entre les élèves du Conservatoire de Béziers et ceux de Valence, réunis pour partager le fruit de leur travail vocal commun.

Ce concert constitue l’aboutissement d’un échange culturel et pédagogique entre les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée et ceux du Conservatoire Professionnel de Musique de Valence (Espagne). Après une première rencontre à Valence, les jeunes chanteurs se retrouvent à Béziers pour partager avec le public le fruit de leur travail commun.

Ce projet leur a permis d’explorer des répertoires vocaux variés, de découvrir des approches pédagogiques différentes et d’enrichir leur expérience musicale par la rencontre et la collaboration.

Chœurs du Conservatoire de Valence

Chœurs du Conservatoire

Maria Tamarit, direction

Mathieu Bonnin, direction .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This concert marks the culmination of a cultural exchange between students from the Conservatoire de Béziers and Valence, who came together to share the fruits of their joint vocal work.

L’événement CHANTEZ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34