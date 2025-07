Chantier/Atelier participatif Les mains dans l’eau Centre d’art image/imatge Orthez

Chantier/Atelier participatif Les mains dans l’eau

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Zélie Boulestreau propose d’habiller le kiosque d’Orthez. Autour du thème des gaves elle vous invite à créer une fresque narrative circulaire profitant de la forme du kiosque.

10h à 12h et de 14h à 16h :l’artiste façonnera l’œuvre avec les groupes invités et les gens de passage devant le centre d’art. Plusieurs temps de travail sont envisagés chaque jour afin que les participant·es puissent expérimenter les différentes étapes de réalisation :

Visite guidée de l’exposition Je bergère, tu bergères… / glanage de récit et de motifs dans l’exposition et au bord du gave

Fabrication du papier recyclé et mâché

Dessin des motifs représentés et composition des couleurs

Pause du papier mâché.

A l’issue de l’atelier, moment convivial sous le kiosque avec musique, boissons et amuse-bouche.

La fresque restera sur le kiosque le temps de sa dégradation naturelle. .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@image-imatge.org

