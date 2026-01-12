Chantier au jardin du Nombril Le nombril du monde Pougne-Hérisson

Chantier au jardin du Nombril

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Un rassemblement convivial et benaise mais pas paresseux !

Les motivés sont attendus à 9h33 pour prendre le café, puis démonter l’espace mare, à côté de la forge, pour y faire place à un futur potager.

2e round à 14h03 pour un nouveau café, puis pour lancer les missions plantations !

Petites infos utiles

Chantier de bénévoles au jardin des histoire

Si vous restez toute la journée, prévoyez votre pique-nique

Si vous avez des gants et pelles de jardinage, ces outils sont bienvenus ! .

Le nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

