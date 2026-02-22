Chantier bénévole Moulin d’Eymet Eymet

Chantier bénévole

Moulin d'Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-28

2026-02-25

Le Moulin d’Eymet a besoin de vous pour se faire tout beau pour sa prochaine réouverture !

Venez jardiner, peindre, poncer ou tout simplement papoter et goûter avec nous pendant l’après-midi… .

+33 6 95 02 32 25 lemoulindeymet@gmail.com

