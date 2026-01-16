Chantier bénévole La taille du verger Altenach

Chantier bénévole La taille du verger

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-02 09:00:00

fin : 2026-02-02 16:00:00

Date(s) :

2026-02-02 2026-03-06

La Maison de la Nature du Sundgau a besoin de vous !

Accompagnés par Bernard Vogelsang, arboriculteur, nous taillerons, couperons, et entretiendrons les quelques 30 arbres fruitiers de notre terrain, tout en apprenant les techniques de taille !

Apportez votre matériel si vous en avez sécateur, scie, échelle.



A midi, nous partagerons une soupe offerte par la MNS.



Possibilité de s’inscrire à la demi-journée (le préciser à l’inscription).

20 places. Gratuit. Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau.



Inscription obligatoire avant le vendredi 30 janvier.



20 places.

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

With Bernard Vogelsang, arboriculturist, we will prune, cut, and maintain the 30 fruit trees in our yard, while learning pruning techniques!

