Chantier bénévole La taille du verger Altenach

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Début : Lundi 2026-02-02 09:00:00
fin : 2026-02-02 16:00:00
2026-02-02 2026-03-06
Avec Bernard Vogelsang, arboriculteur, nous taillerons, couperons, et entretiendrons les 30 arbres fruitiers de notre terrain, en apprenant les techniques de taille !
La Maison de la Nature du Sundgau a besoin de vous !
Accompagnés par Bernard Vogelsang, arboriculteur, nous taillerons, couperons, et entretiendrons les quelques 30 arbres fruitiers de notre terrain, tout en apprenant les techniques de taille !
Apportez votre matériel si vous en avez sécateur, scie, échelle.
A midi, nous partagerons une soupe offerte par la MNS.
Possibilité de s’inscrire à la demi-journée (le préciser à l’inscription).
20 places. Gratuit. Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau.
Inscription obligatoire avant le vendredi 30 janvier.
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
English :
With Bernard Vogelsang, arboriculturist, we will prune, cut, and maintain the 30 fruit trees in our yard, while learning pruning techniques!
