Chantier bénévole: Maintien de la station de la Spiranthe d’été Brive-la-Gaillarde

Chantier bénévole: Maintien de la station de la Spiranthe d’été Brive-la-Gaillarde samedi 27 septembre 2025.

Chantier bénévole: Maintien de la station de la Spiranthe d’été

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Puy Laborie comporte de nombreuses espèces patrimoniales dont la Spiranthe d’été. Participez à une session de débroussaillage pour préserver cette espèce !

Durée 3h chantier bénévole

Inscription obligatoire Céline Chrétien 07 49 10 61 76/ c.chretien@cenna.org. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 10 61 76 c.chretien@cen-na.org

