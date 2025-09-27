Chantier bénévole: Maintien de la station de la Spiranthe d’été Brive-la-Gaillarde
Chantier bénévole: Maintien de la station de la Spiranthe d’été
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Le Puy Laborie comporte de nombreuses espèces patrimoniales dont la Spiranthe d’été. Participez à une session de débroussaillage pour préserver cette espèce !
Durée 3h chantier bénévole
Inscription obligatoire Céline Chrétien 07 49 10 61 76/ c.chretien@cenna.org. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 10 61 76 c.chretien@cen-na.org
