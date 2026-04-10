Marnhagues-et-Latour

Chantier bénévole

Latour sur Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Chantier pour continuer les travaux sur la terrasse du château. Et pour ça… on a besoin de toutes les forces vives gros bras, petits bras, bras motivés — tout le monde est bienvenu.

Repas offert à midi mais pensez à vous inscrire, cela nous permet d’organiser la journée et le repas dans les meilleures conditions.

Rejoignez-nous pour cette journée afin de partager une journée fun, utile, pleine de bonne humeur et surtout contribuer à la vie du château !

9h-17h au Château de Latour sur Sorgues. .

Latour sur Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11

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English :

Work to continue on the château terrace. And to do this? we need all the help we can get: big hands, little hands, motivated hands? everyone is welcome.

L’événement Chantier bénévole Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)