Chantier bénévole Marnhagues-et-Latour
Chantier bénévole Marnhagues-et-Latour samedi 18 avril 2026.
Marnhagues-et-Latour
Chantier bénévole
Latour sur Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Chantier pour continuer les travaux sur la terrasse du château. Et pour ça… on a besoin de toutes les forces vives gros bras, petits bras, bras motivés — tout le monde est bienvenu.
Repas offert à midi mais pensez à vous inscrire, cela nous permet d’organiser la journée et le repas dans les meilleures conditions.
Rejoignez-nous pour cette journée afin de partager une journée fun, utile, pleine de bonne humeur et surtout contribuer à la vie du château !
9h-17h au Château de Latour sur Sorgues. .
Latour sur Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 7 70 06 03 11
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English :
Work to continue on the château terrace. And to do this? we need all the help we can get: big hands, little hands, motivated hands? everyone is welcome.
L’événement Chantier bénévole Marnhagues-et-Latour a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)