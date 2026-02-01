Chantier bénévole Villaines-la-Carelle
Chantier bénévole Villaines-la-Carelle mardi 24 février 2026.
Chantier bénévole
Plateau et Coteau de Tessé Villaines-la-Carelle Sarthe
Début : 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-02-24 12:30:00
2026-02-24
Préservons les pelouses à Anémones pulsatilles !
Sur une parcelle voisine de la Réserve naturelle régionale de Tessé, venez nous aider à restaurer une pelouse sèche à Anémones pulsatilles, ces plantes aux grandes fleurs violettes avec des étamines jaunes.
Au programme débroussaillage, ratissage, ramassage et exportation de matière sur environ 5 000 m². N’oubliez pas vos chaussures de sécurité, vêtements adaptés et gants de jardinage !
Animation gratuite, ouverte à tous, sur inscription auprès d’Amélie a.roux@cenpaysdelaloire.fr. .
Plateau et Coteau de Tessé Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire a.roux@cenpaysdelaloire.fr
English :
Let’s preserve Anemone Pulsatilla lawns!
