Chantier bénévole Villaines-la-Carelle

Chantier bénévole

Plateau et Coteau de Tessé Villaines-la-Carelle Sarthe

Début : 2026-02-24 09:30:00

fin : 2026-02-24 12:30:00

Préservons les pelouses à Anémones pulsatilles !

Sur une parcelle voisine de la Réserve naturelle régionale de Tessé, venez nous aider à restaurer une pelouse sèche à Anémones pulsatilles, ces plantes aux grandes fleurs violettes avec des étamines jaunes.

Au programme débroussaillage, ratissage, ramassage et exportation de matière sur environ 5 000 m². N’oubliez pas vos chaussures de sécurité, vêtements adaptés et gants de jardinage !

Animation gratuite, ouverte à tous, sur inscription auprès d’Amélie a.roux@cenpaysdelaloire.fr. .

Plateau et Coteau de Tessé Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire a.roux@cenpaysdelaloire.fr

English :

Let’s preserve Anemone Pulsatilla lawns!

