Chantier collaboratif Bréhus Romagne samedi 7 mars 2026.
Chantier collaboratif
Bréhus Au pré discis Romagne Vienne
Après midi de bénévolat Tri du bois pour les prochains aménagements et petit goûter. .
Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32 auprediscis@gmail.com
