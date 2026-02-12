Chantier coopératif Vieille-Église

Chantier coopératif

800 rue du Pont d'Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Pour ce chantier, on change un peu de d’habitude on va animer notre distributeur de légumes bio !

Venez faire et apprendre avec nous ! Transformez votre coup de main en un panier de légumes à la fin du chantier C’est le principe de nos chantiers coopératifs

Pour nous donner un coup de main sur des tâches quotidiennes et au maraîchage (récoltes, plantations…) ou l’entretien du jardin d’aventures

Recevez de la MANNE en échange du temps que vous nous consacrez ou un panier de légumes

Faisons vivre notre distributeur de légumes ! .

+33 3 21 34 08 42 contact@angesgardins.fr

