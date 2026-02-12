Chantier coopératif Vieille-Église
Chantier coopératif Vieille-Église jeudi 19 février 2026.
Chantier coopératif
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Pour ce chantier, on change un peu de d’habitude on va animer notre distributeur de légumes bio !
Venez faire et apprendre avec nous ! Transformez votre coup de main en un panier de légumes à la fin du chantier C’est le principe de nos chantiers coopératifs
Pour nous donner un coup de main sur des tâches quotidiennes et au maraîchage (récoltes, plantations…) ou l’entretien du jardin d’aventures
Recevez de la MANNE en échange du temps que vous nous consacrez ou un panier de légumes
Faisons vivre notre distributeur de légumes ! .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 34 08 42 contact@angesgardins.fr
