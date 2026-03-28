Chantier-Création Théâtre Compagnie Mordre la Brume

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 13:30:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10

La Compagnie Mordre La Brume propose un Chantier-Création Théâtre animé par Jude Nayrat et Emilie Dussarrat,

intitulé Un Banc et…. en partenariat avec le Centre Ailhaud-Castelet 4 jours de résidence et une représentation du 7 au 10 avril 2026 (de 9h15 à 17h, 18h le vendredi) au Silôt de Coulounieix-Chamier.

Ouvert à toustes à partir de 16 ans,

Ce chantier création est l’occasion d’explorer l’écriture collective, le chœur et le théâtre de mouvement.

Ce qui nous anime

créer la rencontre entre des générations, des publics qui ne se croisent pas forcément des jeunes du centre Ailhaud-Castelet, des adultes, adeptes de théâtre ou pas, des habitant.e.s qui vivent par ici et ensemble interroger ce qui nous lie en créant une forme théâtrale unique, éphémère mais non moins intense !

Inscriptions possibles jusqu’au 27 mars

Participation financière 80 € .

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mordrelabrume@gmail.com

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English : Chantier-Création Théâtre Compagnie Mordre la Brume

L’événement Chantier-Création Théâtre Compagnie Mordre la Brume Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux