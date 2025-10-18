Chantier d’automne La brande la rodrie vouneuil Vouneuil-sur-Vienne

Chantier d'automne La brande la rodrie vouneuil Vouneuil-sur-Vienne samedi 18 octobre 2025.

Chantier d’automne La brande

la rodrie vouneuil chalet d'accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Rejoignez l’équipe de GEREPI pour participez à un chantier d’entretien de la réserve naturelle. Un moment de partage aussi utile que convivial !

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo et au chantier (gants et bottes obligatoires). Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire ici [https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/chantier-nature-au-pinail](https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/chantier-nature-au-pinail)

Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

la rodrie vouneuil chalet d’accueil de la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@reserve-pinail.org

