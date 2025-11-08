Chantier d’automne • Un chantier perché ! Charquemont

Aidez le Conservatoire et les Gazouillis du Plateau à entretenir la pelouse sèche de Chez France et à préserver certaines espèces remarquables comme l’orchis brûlé ou la gentiane croisette. Au programme de cette journée perchée au-dessus de la Vallée de la Mort fauche et débroussaillage ! Âmes sensibles s’abstenir. Gratuit. Inscription obligatoire. Repas tiré du sac. Pot offert par la Commune de Charquemont. Accès au site par les Échelles de la Mort avec du matériel. Déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo conseillés. .

Chez France Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org

