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Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux

Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux

Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux dimanche 9 août 2026.

Adresse : Château de Chevreaux

Ville : 39190 Chevreaux

Département : Jura

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chevreaux

Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux

Château de Chevreaux Chevreaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-09

Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux du 09 au 22 août
Ateliers maçonnerie, taille de pierre, charpente, entretien et aménagements du site   .

Château de Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 67 24 11  contact@accjura.fr

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English : Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux

L’événement Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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