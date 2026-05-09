Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux
Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux dimanche 9 août 2026.
Chevreaux
Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux
Château de Chevreaux Chevreaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-09
Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux du 09 au 22 août
Ateliers maçonnerie, taille de pierre, charpente, entretien et aménagements du site .
Château de Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 67 24 11 contact@accjura.fr
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English : Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux
L’événement Chantier de bénévoles au Château de Chevreaux Chevreaux a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA