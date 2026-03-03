Chantier de bénévoles au nombril Le nombril du monde Pougne-Hérisson

Chantier de bénévoles au nombril

Le nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

On se retrouve pour pimper notre nombril ! Un rassemblement benaise mais pas paresseux. Les motivés sont attendus à 9h33 pour le café, puis programme du jour nettoyage de tapis et mise à jour de la signalétique du Nombril !

Petites infos utiles

Chantier de bénévoles au jardin des histoire,

Gratuit, le Nombril offre le café

Prenez votre pique-nique si vous souhaitez manger sur place

Si vous avez un nettoyant vapeur on emmène ! .

Le nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

