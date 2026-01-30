Chantier de bénévoles Le nombril du monde Pougne-Hérisson
Le nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
On se retrouve pour pimper notre nombril ! Un rassemblement benaise mais pas paresseux. Les motivés sont attendus à 9h33 pour le café, puis programme du jour nettoyage de tapis et mise à jour de la signalétique du Nombril !
Chantier de bénévoles au jardin des histoire,
Gratuit, le Nombril offre le café
Si vous avez un nettoyant vapeur on emmène ! .
Le nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
