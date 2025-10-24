Chantier de construction participatif Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born

Chantier de construction participatif Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born vendredi 24 octobre 2025.

Chantier de construction participatif

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-24

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose un chantier pour apprendre à réaliser des murs de paille ossature bois (technique GREB) et des enduits chaux-chanvre.

Ce chantier vous donnera l’opportunité d’apprendre des techniques de construction écologiques et économiques, et l’occasion de découvrir ce lieu.

Les repas sont offerts, soirées festives proposées sur place.

Il est possible de ne participer qu’à une partie de l’événement.

Réservation obligatoire. .

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 72 21 contact@oasisdumazet.fr

English : Chantier de construction participatif

German : Chantier de construction participatif

Italiano :

Espanol : Chantier de construction participatif

L’événement Chantier de construction participatif Saint-Eutrope-de-Born a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Coeur de Bastides