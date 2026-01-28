Chantier de construction participatif Oasis du Mazet Saint-Eutrope-de-Born

Chantier de construction participatif

Oasis du Mazet 278 chemin du Mazet Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-20

Venez au chantier de construction pour découvrir le lieu et le projet, contribuer par votre temps et compétences jardin, cuisine, bricolage, ….Les familles sont bienvenues ! En échange de votre participation, les repas sont offerts, soirées festives proposées sur place.

Réservation obligatoire.

L’Oasis du Mazet, lieu de vie collectif intergénérationnel, vous propose un chantier pour découvrir le lieu et le projet, contribuer par votre temps et compétences jardin, cuisine, bricolage, …. Les familles sont bienvenues ! En échange de votre participation, les repas sont offerts, soirées festives proposées sur place.

Il est possible de ne participer qu’à une partie de l’événement.

Réservation obligatoire. .

+33 6 33 86 72 21 contact@oasisdumazet.fr

English : Chantier de construction participatif

Come to the construction site to discover the place and the project, and contribute your time and skills: gardening, cooking, DIY, ….Families are welcome! In exchange for your participation, meals are provided, and festive evenings are offered on site.

Reservations required.

