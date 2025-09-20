Chantier de construction romaine Villeneuve-d’Ascq

64 rue Carpeaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

En plus de toutes les autres activités du week end, le fil rouge de ces journées exceptionnelles sera le chantier romain en constante évolution. Depuis l’ouvrage de briques, de moellons et de pierres de taille, jusqu’aux enduits peints et à la fabrication d’une colonne, les visiteurs assisteront à la réalisation d’une maçonnerie avec les outils et les méthodes de l’époque. Une excellente raison pour revenir plusieurs fois sur le week-end pour voir l’évolution ! .

64 rue Carpeaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 asnapio@villeneuvedascq.fr

