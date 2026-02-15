Chantier de démontage du dispositif automnal de sauvetage routier des amphibiens à Vorges-les-Pins

Vorges-les-Pins Doubs

Venez nous aider à démonter le dispositif de sauvetage des amphibiens à Vorges-les-Pins !

Démontage des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 104 à Vorges-les-Pins. Lieu et heure de RDV précisés après inscription via alix.michon@lpo.fr ou au 06 58 52 62 99. .

Vorges-les-Pins 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 52 62 99 alix.michon@lpo.fr

