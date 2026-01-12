Chantier de démontage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Le Bélieu

Le Bélieu Doubs

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Venez nous aider à démonter le dispositif de sauvetage des amphibiens à Le Bélieu !

Démontage des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 329A à Le Bélieu. Lieu et heure de RDV précisés après inscription via cyrille.parratte@orange.fr ou au 06 75 38 73 13.

Préinscriptions ici https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires .

Le Bélieu 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 38 73 13 cyrille.parratte@orange.fr

