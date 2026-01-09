Chantier de démontage du dispositif printanier de sauvetage routier des amphibiens à Mathay

Mathay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez prêter main-forte pour le démontage des filets et seaux du dispositif de sauvetage pour la migration des amphibiens à Mathay !

Démontage des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 438 à Mathay. Lieu et heure de RDV précisés après inscription via celinebonnemain@orange.fr ou au 06 87 55 84 92. Préinscriptions ici .

Mathay 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 55 84 92 celinebonnemain@orange.fr

