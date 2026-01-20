Chantier de lutte Solidage et aster Vaux-et-Chantegrue
Chantier de lutte Solidage et aster Vaux-et-Chantegrue samedi 5 septembre 2026.
Chantier de lutte Solidage et aster
Passage à niveau de la Clusette Vaux-et-Chantegrue Doubs
Début :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
2026-09-05
Organisé par l’Association de protection du Val du Drugeon.
Chantier de lutte contre le solidage du Canada et l’aster de Nouvelle-Belgique. .
Passage à niveau de la Clusette Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laurent.beschet@gmail.com
English : Chantier de lutte Solidage et aster
