Chantier de lutte Solidage et aster

Passage à niveau de la Clusette Vaux-et-Chantegrue Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par l’Association de protection du Val du Drugeon.

Chantier de lutte contre le solidage du Canada et l’aster de Nouvelle-Belgique. .

Passage à niveau de la Clusette Vaux-et-Chantegrue 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laurent.beschet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier de lutte Solidage et aster

L’événement Chantier de lutte Solidage et aster Vaux-et-Chantegrue a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS