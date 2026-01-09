Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Mathay Mathay

Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Mathay

Les bénévoles de la LPO observent et comptabilisent chaque année tous les oiseaux d’eau qui stationnent en hiver sur les sablières d’Osselle et de Saint-Vit. Vous pouvez les accompagner et apprendre avec eux à identifier les oiseaux recensés !

Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 438 à Mathay. Lieu exact et heure de RDV précisés après inscription via celinebonnemain@orange.fr ou au 06 87 55 84 92.

https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires

