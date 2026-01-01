Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Verrières-du-Grosbois Étalans

Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Verrières-du-Grosbois

le long de la D 492 à Verrières-du-Grosbois Étalans Doubs

Début : 2026-01-31 08:30:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en migration à Verrières-du-Grosbois !

Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 492 à Verrières-du-Grosbois. Lieu et heure de RDV précisés après inscription via philomin.briot@lpo.fr ou au 06 18 86 62 11. Préinscriptions ici .

le long de la D 492 à Verrières-du-Grosbois Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 86 62 11 philomin.briot@lpo.fr

