Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Villers-le-Lac Villers-le-Lac

Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Villers-le-Lac jeudi 26 février 2026.
Villers-le-Lac Doubs
Début : 2026-02-26 08:30:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-26
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en migration à Villers-le-Lac !
Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long du lac de Chaillexon à Villers-le-Lac. Lieu et heure de RDV précisés après inscription via gurval.foulon@laposte.net ou au 06 72 99 65 36.
Préinscriptions ici https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires .
Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 99 65 36 gurval.foulon@laposte.net
English : Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Villers-le-Lac
