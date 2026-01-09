Chantier de montage du dispositif de sauvetage routier des amphibiens à Villers-le-Lac

Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 08:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en migration à Villers-le-Lac !

Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long du lac de Chaillexon à Villers-le-Lac. Lieu et heure de RDV précisés après inscription via gurval.foulon@laposte.net ou au 06 72 99 65 36.

Préinscriptions ici https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires .

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 99 65 36 gurval.foulon@laposte.net

