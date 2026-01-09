Chantier de montage du dispositif printanier de sauvetage routier des amphibiens à Saules

Saules Doubs

Début : 2026-02-07 08:30:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en migration à Saules !

Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 492 à Saules. Lieu et heure de RDV précisés après inscription auprès de Thierry via thierry.vesz@gmail.com ou au 06 14 41 18 67, ou bien auprès de Christophe au 07 84 01 17 63.

Préinscriptions ici https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires .

Saules 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67 thierry.vesz@gmail.com

