Chantier de montage du dispositif printanier de sauvetage routier des amphibiens à Vorges-les-Pins Vorges-les-Pins

Chantier de montage du dispositif printanier de sauvetage routier des amphibiens à Vorges-les-Pins

Le long de la D104, à Vorges-les-pins (25)

Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en migration à Vorges-les-Pins !

Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 104 à Vorges-les-Pins. Lieu exact et heure de RDV précisés après inscription via alix.michon@lpo.fr ou au 06 58 52 62 99. Préinscriptions ici .

