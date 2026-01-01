Chantier de montage du dispositif printanier de sauvetage routier des amphibiens à Vorges-les-Pins Vorges-les-Pins
Le long de la D104, à Vorges-les-pins (25) Vorges-les-Pins Doubs
Début : 2026-01-31 08:30:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Venez nous aider à sécuriser la traversée routière des amphibiens en migration à Vorges-les-Pins !
Installation sur toute une journée des filets de guidage et des seaux de collecte le long de la D 104 à Vorges-les-Pins. Lieu exact et heure de RDV précisés après inscription via alix.michon@lpo.fr ou au 06 58 52 62 99. Préinscriptions ici .
Le long de la D104, à Vorges-les-pins (25) Vorges-les-Pins 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 52 62 99 alix.michon@lpo.fr
