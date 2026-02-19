Chantier de nettoyage havre de Surville La Haye

Chantier de nettoyage havre de Surville

Surville La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de l’opération Plages vivantes et avec le soutien de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la Région et du conseil départemental de la Manche, le CPIE du Cotentin vous propose un chantier bénévole de nettoyage du havre de Surville. Gratuit. Prévoir bottes, gants et sacs poubelle fournis. Inscription au 02 33 46 37 06. .

Surville La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

