Chantier de réhabilitation, la résidence Cam de Prats Résidence Cam de Prats Bayonne

Chantier de réhabilitation, la résidence Cam de Prats Samedi 18 octobre, 14h30 Résidence Cam de Prats Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T15:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00+01:00 – 2025-10-18T15:30:00+01:00

La réhabilitation entreprise en 2025 doit permettre d’améliorer la qualité ther-mique du bâti et le cadre de vie des habitants. Venez découvrir les enjeux, les étapes et les moyens retenus pour cette opération dans laquelle les habitants sont associés à la conception des espaces extérieurs. L’architecture du quotidien s’invente, s’adapte et se revisite au gré des besoins.

Proposé par Habitat Sud Atlantic.

Résidence Cam de Prats 1 avenue Cam de Prats, 6410 Bayonne Bayonne 64100 Limpou Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

