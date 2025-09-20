Chantier de restauration de la basilique romaine Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Chantier de restauration de la basilique romaine 20 et 21 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Présentation en continu — toute la journée.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un important chantier de restauration de la basilique romaine, située sur le forum, est actuellement mené par l’entreprise Léon Noël, spécialisée dans la restauration du patrimoine et des monuments historiques. Il comprend la reprise des arases, le rejointoiement des maçonneries en moellons et des travaux de remblaiement. Ces opérations permettent de préserver les vestiges, mais aussi de les rendre plus lisibles pour les visiteurs, afin de favoriser une meilleure compréhension du site.

Notre archéologue vous présentera les objectifs de cette restauration, ainsi que les objets antiques découverts lors des fouilles réalisées dans le cadre du suivi du chantier.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est 03 87 35 02 20 https://www.archeo57.com https://www.mosl.fr/fr/fiche-sit/sites-passionnement-moselle/f947000844_parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim;https://www.facebook.com/ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique européen de Bliesbruck–Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande, fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine, avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux, ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la princesse de Reinheim.

© Alexandra Vincent pour le CD57