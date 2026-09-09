Chantier de restauration de la tourbière Montendre
mercredi 21 octobre 2026 · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Chantier de restauration de la tourbière
Lac Baron-Desqueyroux Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, la commune de Montendre organise un chantier de restauration de la tourbière du lac.
Inscription obligatoire.
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Lac Baron-Desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 20 84 mairie@ville-montendre.fr
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English :
As part of World Wetlands Day, the town of Montendre is organizing a restoration project for the lake’s peat bog.
Registration is required.
L’événement Chantier de restauration de la tourbière Montendre a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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