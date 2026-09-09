Informations pratiques

Montendre

Chantier de restauration de la tourbière

Lac Baron-Desqueyroux Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, la commune de Montendre organise un chantier de restauration de la tourbière du lac.

Inscription obligatoire.

.

Lac Baron-Desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 20 84 mairie@ville-montendre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of World Wetlands Day, the town of Montendre is organizing a restoration project for the lake’s peat bog.

Registration is required.

L’événement Chantier de restauration de la tourbière Montendre a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge