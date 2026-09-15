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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Chantier de restauration d’une pêcherie – Groupe Estuaire Plage de la république Talmont-Saint-Hilaire

mardi 15 septembre 2026 · Plage de la république · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Plage de la république
Adresse
Chemin de la République
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Chantier de restauration d’une pêcherie – Groupe Estuaire

Plage de la république Chemin de la République Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 13:00:00
fin : 2026-09-15 15:00:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-25 2026-09-30

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Plage de la république Chemin de la République Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 5251207485  contact@estuaire.net

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English :

L’événement Chantier de restauration d’une pêcherie – Groupe Estuaire Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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