Chantier de restauration d’une pelouse sèche à orchidées Boueilh-Boueilho-Lasque

La Cellule d’Assistance Technique pour les Landes et Pelouses sèches des Pyrénées-Atlantiques vous invite à venir participer à un chantier de restauration d’une pelouse sèche à Orchidées sur le site de Jolibert à Boueilh-Boueuilho-Lasque. L’objectif de ce chantier sera de réouvrir une portion de coteau en voie de fermeture pour favoriser les orchidées et la Dorycnie à cinq folioles. Sur inscription. Lieu de RDV donné à l’inscription.

Prévoir bottes, gants et vêtements épais. .

Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 98 21 v.jutel@cen-na.org

