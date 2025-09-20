Chantier & découverte des extérieurs de l’église Saint-Maurice de Beliet Église Saint-Maurice Belin-Béliet

Chantier & découverte des extérieurs de l'église Saint-Maurice de Beliet 
Samedi 20 septembre, 09h30 
Église Saint-Maurice 
Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Chantier participatif – Nettoyage de l’église

Participez à une matinée citoyenne autour de l’église Saint-Maurice pour contribuer à la préservation de ce bâtiment emblématique.

Horaires : de 9h30 à 12h30, suivis d’un repas convivial offert aux bénévoles.

(Prévoir gants et matériel – tous les volontaires sont les bienvenus)

Visite architecturale extérieure

Tout au long de la journée, découvrez les particularités de l’église grâce aux travaux de Robert Coustet, professeur en histoire de l’architecture du XIXᵉ siècle.

Pour la première fois, une reconstitution de l’ancienne église sera présentée à partir de documents anciens (Abbé Baurein, Léo Drouyn, etc.).

Départs des visites : 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.

Église Saint-Maurice Place des fréres Estrémés, 33830 Belin Béliet Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0626084336

Chantier participatif – Nettoyage de l’église

© Association Une Pierre à l’Edifice