Chantier d’écovolontariat pour les hirondelles de rivage à Osselle

Osselle-Routelle Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez participer à un chantier nature à Osselle ! Il s’agit de travaux de débroussaillage et de rafraîchissement de la falaise de sable de l’îlot du bassin Morbier, permettant aux hirondelles de rivage de pouvoir y nicher.

RDV à 9 h sur le parking de la plage d’Osselle situé au 60, grande Rue à Osselle-Routelle. Fin du chantier prévu pour midi. Bottes (selon météo) et gants conseillés. Apporter si possible votre sécateur. Inscription par SMS au 06 79 81 08 54. .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 81 08 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier d’écovolontariat pour les hirondelles de rivage à Osselle

L’événement Chantier d’écovolontariat pour les hirondelles de rivage à Osselle Osselle-Routelle a été mis à jour le 2026-01-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)