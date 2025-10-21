Chantier du local Bourganeuf
mardi 21 octobre 2025
Chantier du local
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-28
2025-10-21 2025-10-28
Réapproprie toi le nouveau local jeune et mange un morceau avec nous !
Le mardi 21 octobre pizza
Le mardi 28 octobre apporte ton pique-nique .
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
