Chantier du local Bourganeuf mardi 21 octobre 2025.

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

Réapproprie toi le nouveau local jeune et mange un morceau avec nous !

Le mardi 21 octobre pizza

Le mardi 28 octobre apporte ton pique-nique .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

