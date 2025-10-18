Chantier du quartier du Prissé Giratoire du Prissé Bayonne

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Le futur quartier d’habitat du Prissé comptera 350 logements, dont 45 % de logements sociaux et 15 % de logements à prix maîtrisés. Sur plus de 3ha, le projet offrira une vaste place de 1 800 m² qui comportera des espaces végétalisés et des zones de convivialité. Venez découvrir ce projet lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sur les quartiers Énergie-Carbone.

Proposé par Habitat Sud Atlantic en présence de l’architecte Élisabeth Gauche-Muru.

