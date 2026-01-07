Chantier du verger Ferme de Paris Paris

Initiez-vous à la conduite et à la gestion d’un verger en agro-écologie.

Au programme :

Théorie: Fonctionnement de la plante. Principes de taille. Consignes de sécurité et outils.

Pratique: Taille d’un individu par groupe de 4-5 participants encadrés par un ou plusieurs agents.

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.

Rendez-vous le vendredi 13 février de 10h à 16h

Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs sous le verger pour vous initier à l’entretien des arbres fruitiers.

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



