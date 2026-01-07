Chantier du verger Ferme de Paris Paris
Chantier du verger Ferme de Paris Paris vendredi 13 février 2026.
Initiez-vous à la conduite et à la gestion d’un verger en agro-écologie.
Au programme :
Théorie: Fonctionnement de la plante. Principes de taille. Consignes de sécurité et outils.
Pratique: Taille d’un individu par groupe de 4-5 participants encadrés par un ou plusieurs agents.
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.
Rendez-vous le vendredi 13 février de 10h à 16h
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs sous le verger pour vous initier à l’entretien des arbres fruitiers.
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
