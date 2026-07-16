Chantier-école sur des collections photographiques du Matenadaran en Arménie, Matenadaran, Erevan

Informations pratiques

Chantier-école sur des collections photographiques du Matenadaran en Arménie 31 mai – 4 juin 2027 Matenadaran

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-31T07:00:00+02:00 – 2027-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2027-06-04T07:00:00+02:00 – 2027-06-04T16:00:00+02:00

Le projet s’insère dans une démarche de long terme de l’Inp pour la sensibilisation et l’accompagnement des professionnels arméniens à la conservation des fonds photographiques depuis 2022. A partir de 2025, les premiers échanges sur la valeur et les spécificités de la conservation des photographies, en Arménie et en France avec l’accueil de délégations arméniennes à la Bibliothèque nationale de France, à la Médiathèque du patrimoine et de l’architecture, etc. ont porté leurs fruits et des besoins de formation ont été exprimés dans cette direction. En effet, le patrimoine photographique arménien est riche et les pratiques photographiques des photographes arméniens concernent non seulement l’Arménie mais aussi d’autres pays comme le Liban. Par ailleurs, ce patrimoine est le support d’une identité à protéger et un témoin documentaire précieux. Ainsi, de nombreux fonds concernent la couverture photographique d’un patrimoine architectural recensé et suivi notamment par le Centre arménien de recherche scientifique sur le patrimoine historique et culturel. Egalement, un corpus important est conservé au Matenadaran constitué de photographies de grande qualité et de grande valeur historique.

Le troisième chantier-école Inp sur les collections photographiques du Matenadaran est envisagé au printemps 2027. Il s’agit une action qui impliquera d’une part des professionnels arméniens du patrimoine dont l’activité est en lien avec des collections photographiques et d’autre part, des élèves restaurateurs en spécialité Photographie et Image numérique, ainsi que deux encadrantes Inp responsables de l’atelier de restauration de cette spécialité à l’Inp. Le chantier-école comptera max. 5 élèves, 2 encadrantes expertes en conservation-restauration de photographies, entre 10 et 15 participants arméniens travaillant sur des collections photographiques arméniennes des XIXe et XXe siècle.

Matenadaran 53 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0009, Arménie Erevan 0009 Կենտրոն 01 44 41 16 42 Le Matenadaran ou Institut Machtots de recherches sur les manuscrits anciens, est l’un des plus riches dépôts de manuscrits et de documents au monde.

Le projet s’insère dans une démarche de long terme de l’Inp pour la sensibilisation et l’accompagnement des professionnels arméniens à la conservation des fonds photographiques depuis 2022. A partir …

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