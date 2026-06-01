Macornay

Chantier et animation crépusculaire

lieu précisé à l’inscription Macornay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

On passe à l’action sur les Baumes de Macornay ! Venez participer à un chantier nature au profit des pelouses sèches,

visant à lutter contre l’expansion de la fougère aigle, une espèce pouvant devenir très envahissante. Vous serez récompensé de vos efforts avec un apéritif suivi d’une balade au crépuscule à la découverte des richesses que recèle ce site jurassien remarquable. Apéritif offert, repas tiré du sac, places limitées, à partir de 7 ans.

inscriptions obligatoires .

lieu précisé à l’inscription Macornay 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Chantier et animation crépusculaire Macornay a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION