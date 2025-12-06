Chantier gestion de haies au Temple

Le Temple Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Chantier trognes et plessage de haies sur le Chemin du vieux bocage, Espace Naturel Sensible typique du paysage bocager.

Chantier gestion de haies au Temple. Organisé en partenariat avec la commune, la Maison Botanique et le conseil départemental du Loir-et-Cher. Sur inscription, places limitées. .

Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 11 05 contact@perchenature.fr

English :

Trampling and hedge-planting on the Chemin du vieux bocage, a sensitive natural area typical of the bocage landscape.

German :

Arbeitseinsatz für Trognes und Heckenpflügen auf dem Chemin du vieux bocage, einem für die Heckenlandschaft typischen empfindlichen Naturraum.

Italiano :

Lavori di calpestio e piantumazione di siepi sul Chemin du vieux bocage, un’area naturale sensibile tipica del paesaggio del bocage.

Espanol :

Trabajos de desbroce y plantación de setos en el Chemin du vieux bocage, una zona natural sensible típica del paisaje de bocage.

